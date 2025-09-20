Трамп выступит на похоронах застреленного Кирка

Американский президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонс и федеральные министры выступят 21 сентября на похоронах политика Чарли Кирка.

Об этом сообщила в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она рассказала, что для этого на поминальную службу в Аризону направят два полностью загруженных самолета с сотрудниками администрации США.

10 сентября во время выступления в кампусе университета в штате Юта на консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение. В него выстрелили из винтовки с расстояния 180 м, пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, однако он не выжил.

Спустя несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека выдал отец, бывший полицейский. По данным следствия, у подозреваемого имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.

Ранее на месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину.

