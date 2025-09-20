 Трамп выступит на похоронах застреленного Кирка | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп выступит на похоронах застреленного Кирка

First News Media22:00 - Сегодня
Трамп выступит на похоронах застреленного Кирка

Американский президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонс и федеральные министры выступят 21 сентября на похоронах политика Чарли Кирка.

Об этом сообщила в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она рассказала, что для этого на поминальную службу в Аризону направят два полностью загруженных самолета с сотрудниками администрации США.

10 сентября во время выступления в кампусе университета в штате Юта на консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение. В него выстрелили из винтовки с расстояния 180 м, пуля попала в шею. Кирка экстренно госпитализировали, однако он не выжил.

Спустя несколько дней полиция задержала 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека выдал отец, бывший полицейский. По данным следствия, у подозреваемого имелись мотивы, связанные с неприятием политических взглядов Кирка.

Ранее на месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
139

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Руанды ...

Политика

Президент Руанды ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət - ФОТО

Общество

В воскресенье ожидаются периодические дожди

Спорт

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2030 года – ФОТО

В мире

Трамп выступит на похоронах застреленного Кирка

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии принял участие в военном параде в Белграде - ФОТО

Зеленский объявил о создании штурмовых войск

В России хотят ограничить приезд семей мигрантов

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Более 300 тыс. палестинцев покинули город Газа после приказа ЦАХАЛ об эвакуации

В Китае протестировали инъекцию от старости

Обычное лекарство неожиданно показало сильный противораковый эффект

Вертолет, в котором находились Трамп и его супруга, совершил экстренную посадку

Последние новости

Трамп выступит на похоронах застреленного Кирка

Сегодня, 22:00

В Кяльбаджаре еще 29 семьям вручили ключи от квартир - ФОТО

Сегодня, 21:35

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии принял участие в военном параде в Белграде - ФОТО

Сегодня, 20:50

Институт омбудсмена Азербайджана избран полноправным членом Европейской сети детских омбудсменов

Сегодня, 20:21

Членов семей шехидов и гази пригласили на Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО

Сегодня, 20:01

Президент Руанды ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət - ФОТО

Сегодня, 19:42

Второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Как это было – ФОТО

Сегодня, 19:22

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 2025 – ФОТО

Сегодня, 19:00

Президент Поль Кагаме: Между Руандой и Азербайджаном есть много общего

Сегодня, 18:40

Ильхам Закиев стал девятикратным чемпионом Европы

Сегодня, 18:30

Оскар Пиастри также попал в аварию в ходе квалификации в Баку – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:20

В воскресенье ожидаются периодические дожди

Сегодня, 18:10

Зеленский объявил о создании штурмовых войск

Сегодня, 18:00

Шарль Леклер въехал в барьер на Гран-при Азербайджана 2025 – ВИДЕО

Сегодня, 17:50

Президент Азербайджана: Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения

Сегодня, 17:40

Гоночная команда Alpine потеряла оба болида уже в первом сегменте квалификации в Баку – ВИДЕО

Сегодня, 17:30

Крупное ДТП в Нахчыване: автобус слетел с дороги, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 17:20

Необычный инцидент на трассе в Баку: Воздушный шарик «атаковал» болиды Фернандо Алонсо и Франко Колапинто – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 17:10

Президент Ильхам Алиев: Руанда и Азербайджан являются хорошими партнерами и друзьями

Сегодня, 17:00

В России хотят ограничить приезд семей мигрантов

Сегодня, 16:51
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30