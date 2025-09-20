Сила несгибаемой воли. Азербайджан празднует День Государственного суверенитета

Сегодня Азербайджан отмечает День Государственного суверенитета.

Этот день ознаменован славной Победой в антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года, когда всего за один день наши земли были очищены от сепаратистской хунты и был полностью восстановлен Государственный суверенитет Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхама Алиев 19 сентября 2024 года подписал Распоряжение, в соответствии с которым, каждый год 20 сентября в стране отмечается День Государственного суверенитета.

В Распоряжении главы государства говорится: «С начала 1990-х годов Республика Армения, грубо нарушая требования Устава Организации Объединенных Наций, проводила захватническую политику против Азербайджанской Республики и с применением военной силы оккупировала 20 процентов международно признанной территории нашей страны. Против азербайджанцев в Армении и на оккупированных землях Азербайджана была проведена этническая чистка, в результате преступлений против человечности и военных преступлений были разрушены наши города и села, разграблены природные ресурсы нашей страны, совершен Ходжалинский геноцид – одна из самых страшных трагедий нашего времени.

В результате 44-дневной Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на новые захватнические планы Армении, очередную попытку военной агрессии и последовательные провокации, Вооруженные силы Азербайджана разгромили армию Армении и одержали историческую Победу. Освободив свои земли от 30-летней оккупации, Азербайджан добился восстановления территориальной целостности и выполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

19 сентября 2023 года была начата антитеррористическая операция с целью пресечения широкомасштабных провокаций, совершаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, разоружения и вывода остатков вооруженных сил Армении с наших земель, восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики на этих территориях. В результате операции, продлившейся всего 23 часа и завершившейся 20 сентября, доблестная Азербайджанская армия с высоким профессионализмом выполнила все поставленные перед ней задачи. Таким образом, в результате очередной блестящей Победы суверенитет Азербайджанской Республики был полностью восстановлен.

Благодаря славной Победе, имеющей исключительное значение в жизни азербайджанского народа, сегодня Государственный Флаг Азербайджанской Республики величественно развевается на всех территориях, где установлен наш суверенитет.

Для каждого народа самое большое достижение – быть хозяином своей судьбы, создать и развивать свое независимое государство. Несмотря на трудности, оккупацию, лишения, с которыми пришлось столкнуться на различных этапах истории, никакая сила не смогла поколебать решимость нашего народа на пути к независимости, государственности. Сегодня азербайджанский народ имеет свое независимое государство, наша территориальная целостность, суверенитет, обеспеченные ценою крови наших героических солдат и офицеров, шехидов, являются национальным достоянием нашего народа».

Согласно информации Министерства обороны Азербайджана, всего за один день 406 квадратных километров территории были очищены от посторонних элементов и взяты под полный контроль. В ходе операции противник потерял убитыми 310 и ранеными 614 человек личного состава. В результате точных ударов, нанесенных нашей Армией 19–20 сентября, было уничтожено 8 танков, 22 артиллерийские системы, 14 минометов, 3 зенитных комплекса, 8 средств радиоэлектронной борьбы, 9 военно-транспортных средств, а также другое вооружение и техника противника. Также в результате операции у противника были конфискованы и изъяты 1731 единица различной боевой техники, артиллерийские орудия, зенитно-ракетные установки, военные автомобили, специальная техника и другие боевые средства, а также 18 664 единицы стрелкового оружия.

Особую роль в успешном завершении операции сыграло эффективное применение современных высокоточных видов оружия и средств радиоэлектронной борьбы. Прежде всего, вывод из строя средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, органов управления и системы управления противника в целом парализовал управление силами, что обеспечило быстрое продвижение подразделений национальной Армии. Несмотря на то, что операция началась в дневное время и проводилась в неблагоприятных погодных условиях, в горно-лесистой местности, благодаря эффективному руководству, высокой боеготовности и слаженности наших подразделений, все поставленные задачи были своевременно и успешно выполнены. Доблестная Азербайджанская армия, продемонстрировав высочайший профессионализм, менее чем за сутки вынудила сдаться 15-18-тысячную боевую группировку.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев особо подчеркивает большой героизм, отвагу и профессионализм наших военнослужащих в ходе антитеррористической операции. «В условиях сложного рельефа, при наличии укреплений, возводимых противником на протяжении многих лет в результате масштабных инженерных работ, несмотря на расположение вражеских позиций на возвышенностях и в выгодных местах, наши военные, как я еще раз отмечаю, проявили героизм, профессионализм и за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов. Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника», - заявил глава государства в своем обращении к народу 20 сентября 2023 года.

К сожалению, в ходе антитеррористической операции погибли 192 наших военнослужащих и 1 гражданское лицо. Еще 511 военнослужащих и 1 гражданское лицо получили ранения. Наш народ низко склоняет голову перед светлой памятью шехидов, пожертвовавших жизнями за Родину, за суверенитет Азербайджана. Allah rəhmət eləsin!

Не устояв перед мощью Азербайджанской армии, не выдержав силы удара ее «железного кулака», криминальный режим сепаратистской хунты, потерявший контроль над ситуацией, вынужден был поднять белый флаг и объявить о самороспуске.

Важно отметить, что антитеррористическая операция была проведена с такой высокопрофессиональной точностью, что гражданское население не попало под удар, гражданской инфраструктуре не был нанесен ущерб. Были уничтожены только позиции врага, его оружие, техника.

Это было особым поручением Президента Азербайджана: «Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, что армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не должно попасть под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено. Мы добились этого, используя высокоточное оружие, в то же время гражданское население почувствовало себя полностью застрахованным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил. Одновременно было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру. Еще раз хочу сказать, что профессионализм и технические возможности нашей армии позволили нам с честью выполнить эту задачу. Азербайджанские солдаты и офицеры вновь проявили как высокий профессионализм, так и высокие моральные качества».

Антитеррористическая операция 19–20 сентября 2023 года стала воплощением торжества международного права, ярким свидетельством несгибаемой воли азербайджанского народа и важнейшим шагом на пути к установлению прочного мира в регионе.