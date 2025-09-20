Число жертв удара по мечети в Судане достигло 78 человек

Не менее 78 гражданских лиц погибли в пятницу на западе Судана в городе Эль-Фашир, который осаждают Силы быстрого реагирования (СБР), в результате удара беспилотником СБР.

Как сообщает ВВС, в инциденте обвиняют военизированные Силы быстрой поддержки, однако группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.

СБП и регулярная армия Судана ведут ожесточенную гражданскую войну уже более двух лет. Конфликт, начавшийся в апреле 2021 года, превратился в одну из самых кровопролитных гуманитарных катастроф современности.

Один из местных жителей рассказал, что беспилотник нанес удар во время утренней молитвы, мгновенно убив десятки людей.

Медицинский источник сообщил, что погибли 78 человек и около 20 получили ранения, но процесс извлечения тел из-под обломков здания все еще продолжается.