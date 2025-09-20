Иран объявил о фактической приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Иран приостанавливает взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии из-за действий европейской «тройки» – Великобритании, Германии и Франции. Фрагмент заявления приводит иранское агентство Tasnim.

В Высшем совете национальной безопасности отметили, что несмотря на усилия МИД по урегулированию кризиса и представление соответствующих планов, дальнейшее сотрудничество с агентством будет фактически прекращено из-за действий европейских стран. «Были проанализированы действия некоторых стран на международной арене, затрагивающие вопросы военных операций и санкций, включая неразумные действия трёх европейских стран по иранской ядерной проблеме», – пишет Tasnim.

В начале сентября Иран и МАГАТЭ договорились о возобновлении инспекций, сообщал глава агентства Рафаэль Гросси, подписавший соответствующий документ с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Каире.

В июне парламент, Совет стражей конституции и президент Ирана одобрили запрет на въезд сотрудников МАГАТЭ в ответ на удары США по иранским ядерным объектам и обвинения агентства в бездействии.

28 августа Reuters со ссылкой на письмо Великобритании, Франции и Германии в СБ ООН сообщило, что эти страны запустили механизм snapback, восстанавливающий санкции против Ирана, отмененные «ядерной сделкой» 2015 г. Причиной стали срыв переговоров о новом соглашении и прекращение сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.

Источник: Ведомости