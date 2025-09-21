Махмуд Аббас: Признание Лондоном государственности Палестины - важный шаг на пути к достижению справедливого и прочного мира

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас подтвердил приверженность всем взятым на себя обязательствам в связи с признанием Лондоном государственности Палестины.

Об этом говорится в заявлении канцелярии лидера ПНА, опубликованном агентством WAFA.

Согласно тексту, Аббас "высоко оценил признание Великобританией независимого Государства Палестина, назвав его "важным шагом на пути к достижению справедливого и прочного мира". "Президент подтвердил приверженность реформам и обязательствам, взятым во время его визита в Великобританию и встречи с премьер-министром Киром Стармером", - подчеркивается в заявлении.

Аббас подтвердил, что "приоритетом сегодня является прекращение огня [в сектор Газа], начало поставок гуманитарной помощи, освобождение всех заложников и заключенных, полный вывод израильских войск из сектора Газа", а также начало процесса восстановления.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государственности Палестины. Глава британского правительства подчеркнул, что данный шаг не стоит рассматривать как награду для палестинского радикального движения ХАМАС, которое атаковало Израиль 7 октября 2023 года.

Канада и Австралия ранее также объявили о признании государственности Палестины.

Источник: ТАСС