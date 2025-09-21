ЦАХАЛ начал ввод сухопутных войск в сектор Газа

Тридцать шестая дивизия армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после двухнедельной подготовки начала осуществлять ввод сухопутных войск в город Газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Войска 36-й дивизии начали вход в город Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона II» после примерно двух недель усиленной подготовки к расширенным боевым действиям», — говорится в сообщении.

В пресс-службе армии заявили, что за последние дни были атакованы десятки террористических объектов в секторе Газа с целью разграничить зону боевых действий и дать сухопутным войскам возможность войти в этот район.

Также ЦАХАЛ заявил, что продолжит действовать в секторе Газа по мере необходимости для защиты израильского гражданского населения.

Источник: Gazeta.Ru