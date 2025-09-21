В Израиле прошли массовые акции протеста, участие в которых приняли тысячи человек.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, участники требовали от властей Израиля добиться освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Протестующие жестко критиковали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его курс на эскалацию боевых действий в анклаве.

Одна из наиболее многолюдных акций прошла возле комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Также демонстранты собрались в Иерусалиме возле резиденции Нетаньяху.

Источник: Gazeta.Ru