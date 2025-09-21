В Азербайджане наблюдается сильный ветер, в ряде районов выпал град

Национальная служба гидрометеорологии при Минэкологии Азербайджана опубликовала информацию о фактической погоде на территории республики к 10:00 воскресенья.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на информацию, в стране наблюдалась нестабильная, дождливая и ветреная погода.

Так, количество выпавших осадков в Астаре составило 91 мм, в Шамахы - 55, в Гобустане - 34, в Лянкяране и Шеки - 26, в Габале - 24, в Шахдаге и Исмаиллы - 23, в Дашкесане - 19, в Грызе, Агстафе, Гахе (Сарыбаш) - 18, в Алтыагадже - 16, в Огузе и Халтане - 15, в Гусаре (Лаза) - 14, в Хыналыге - 13, в Губе - 8, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Хачмазе, Тертере, Гёйчае, Загатале, Мингячевире, Бейлагане, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Барде, Евлахе, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Лерике, Шабране, Товузе, Балакене, Гядабейе, Шахбузе, Ширване, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - до 7 мм.

Местами наблюдался северо-западный ветер. Порывы ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигали 25 м/с, в Нафталане и Алтыагадже - 22, в Мингячевире и Гяндже - 20, в Джульфе, Сабирабаде - до 17, в Шабране до 16 м/с.

Высота волн в Каспийском море достигала 4,2 метра.

В селе Кичик Эмили Габалинского района 20 сентября примерно в 20:15 выпал град диаметром 8-10 мм, в Исмаиллинском районе к 21:35 - град диаметром 2-3 мм.

В Грызе, Лерике, Гёйчае наблюдался туман, дальность видимости снизилась до 500 метров.