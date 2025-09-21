Glass Animals и Martin Garrix выступили в Crystal Hall - ФОТО

В рамках Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 вечером 20 сентября на сцене Baku Crystal Hall выступила знаменитая инди-рок группа Glass Animals.

Группа впервые представила свои популярные хиты бакинской публике. Солист отметил гостеприимство, с которым они столкнулись в городе, и выразил желание вновь вернуться в Баку.

Позднее на сцену вышел всемирно известный диджей и продюсер Martin Garrix. В его программе прозвучали популярные треки, сопровождаемые визуальным шоу. Его выступление столичная публика и гости Баку встретила с восторгом и бурными аплодисментами.

Концерт, собравший тысячи зрителей, стал одним из ключевых культурных событий Formula 1 Гран-при Азербайджана.

Фото предоставлены пресс-службой Baku City Circuit