В связи с атакой беспилотников воздушное пространство над Москвой закрыто - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:40 - Сегодня
В связи с атакой беспилотников воздушное пространство над Москвой закрыто - ОБНОВЛЕНО

В связи с атакой беспилотников на Москву воздушное пространство над российской столицей было закрыто.

Об этом распространили информацию местные СМИ.

Отмечается, что в московских аэропортах был введён так называемый план "Ковёр".

Напомним, что на столицу России была совершена атака беспилотников. Мэр Москвы сообщил, что были сбиты 7 дронов, направлявшихся в сторону города.

21:33

На столицу России — Москву была совершена атака беспилотников.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, системы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Собянин также отметил, что все экстренные службы работают в необходимых местах.

