Трамп 23 сентября встретится с Зеленским
Президент США Дональд Трамп проведет во вторник серию двусторонних встреч, в том числе с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.
"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Аргентины и Европейского союза", - сказала Ливитт.
По ее словам, позже в тот же день Трамп проведет многостороннюю встречу с представителями Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.
