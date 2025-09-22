Снижение уровня услуг вызывает недоверие к общественному транспорту - Анар Рзаев

Снижение уровня регулярных пассажирских перевозок вызывает недоверие к общественному транспорту.

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на брифинге, посвящённом исполнению Указа Президента Ильхама Алиева о совершенствовании сферы регулярных автомобильных пассажирских перевозок.

Он отметил, что снижение уровня услуг регулярных автобусных перевозок создаёт у пассажиров недоверие к общественному транспорту, отбивает желание пользоваться автобусами и заставляет их пересаживаться на такси и личные автомобили.

«В результате наблюдается рост числа личного транспорта на городских улицах и образование транспортных заторов», - подчеркнул председатель.