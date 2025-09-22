Впервые в Великобритании ИИ использован при вынесении судебного решения

Впервые в судебной практике Великобритании судья публично заявил о применении искусственного интеллекта для подготовки решения по сложному налоговому делу.

Как сообщает британская пресса, судья Кристофер Макнелл, рассматривавший спор в налоговом трибунале, использовал чат-бот Microsoft Copilot для анализа и обобщения материального дела.

Рассмотрение касалось жалоб 11 истцов на решение Налогового управления Великобритании (HMRC) о налогообложении доходов от офшорных трастов в Новой Зеландии и на Маврикии. Суду предстояло определить, передавал ли налоговый инспектор копии деклараций, заявлений, внутренних документов и электронных писем зарубежным коллегам.

По словам Макнелла, он поручил ИИ «суммировать аргументы сторон», чтобы ускорить изучение объёмных письменных материалов. Судья подчеркнул, что окончательное решение принимал самостоятельно, а искусственный интеллект использовался исключительно как вспомогательный инструмент.

«Я принимаю решение и несу ответственность за него. ИИ — это всего лишь цифровой процесс, который помогает структурировать информацию», — отметил он.

Старший председатель трибуналов лорд-судья Дингеманс ранее призвал судей шире применять цифровые технологии в работе. Макнелл, работающий на частичной занятости и имеющий более 20 лет адвокатской практики, подчеркнул, что это первый случай, когда он осознанно привлёк ИИ к анализу материалов дела.

Инцидент вызвал интерес в юридическом сообществе, особенно на фоне дискуссий о рисках генеративного ИИ.

Стоит отметить, что ранее в этом году чат-бот на основе искусственного интеллекта «создал» несуществующие судебные дела, когда его использовали для борьбы с налоговым счетом на сумму 13 000 фунтов стерлингов.

Источник: TheSun

Джамиля Суджадинова