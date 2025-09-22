Предусматривается ли льготный проезд для пенсионеров и студентов в Азербайджане?

«Новые правила будут стимулировать каждого перевозчика к быстрому переходу на систему безналичной оплаты».

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, посвящённом исполнению Указа Президента Ильхама Алиева о совершенствовании регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

«Одна из основных целей новых правил — внедрение единой системы безналичной оплаты во всех автобусах.

Только после полного обеспечения этой возможности станет возможным внедрение механизмов льготного проезда для пенсионеров, студентов и других социальных категорий. Новая модель побуждает перевозчиков оперативно переходить на эту систему».