Палестина признана большинством стран ООН: 147 из 193 государств

На сегодняшний день 147 из 193 государств-членов ООН официально признали государственность Палестины.

Однако это признание пока не обеспечивает Палестине полноценного членства в Организации Объединенных Наций: решение о приеме может быть принято только Советом Безопасности. США, являющиеся постоянным членом Совбеза с правом вето, уже заблокировали соответствующие инициативы.

Тем не менее, внутри самих Соединенных Штатов, а также в ряде других западных стран, усиливается общественное и политическое давление в пользу поддержки палестинского вопроса.

Стоит напомнить, что параллельно с волной дипломатического признания ряд государств объявил о санкциях против Израиля или предупредил о возможности их введения. За последние недели Нидерланды, Испания, Ирландия и несколько других стран заявили, что откажутся от участия в «Евровидении», если Израилю будет позволено выйти на конкурс в следующем году.

На этой неделе к числу стран, официально признавших Палестину, присоединились Канада, Австралия и Португалия. Таким образом, они последовали примеру Великобритании, которая первой из западных союзников сделала этот шаг.

Источник: Aljazeera

Джамиля Суджадинова