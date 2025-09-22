Минобороны Армении получает консультации от США, Франции и Греции - министр

Армянское оборонное ведомство получает специализированные консультации от США и Франции.

Об этом сказал глава Минобороны Сурен Папикян в ходе семинара Роуз-Рот Парламентской Ассамблеи НАТО, проходящего в Иреване.

«Сегодня министерство обороны на постоянной основе получает специализированную профессиональную консультационную помощь от США и Франции. По ряду направлений комплексную помощь нам оказывает Греция», - сказал Папикян.

На данном этапе усилия, по его словам, сконцентрированы на разработке стратегических документов новой модели и с новыми критериями, развитии образовательных и учебно-тренировочных возможностей.

Министр отметил, что Армения также работает над оснащением армии современным оружием и техникой.

Это стало возможно в связи с политикой властей по диверсификации рынков приобретения оружия.

Отметим, что тема семинара — «Армения и Южный Кавказ в меняющемся мире: укрепление демократии и региональной безопасности».

Источник: Sputnik Армения