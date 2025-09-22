В Баку могут появиться зоны платного въезда

Большое количество личных автомобилей, въезжающих в город, создаёт плотность движения и пробки, а также препятствует общей интенсивности трафика, движению общественного транспорта и безопасному использованию средств микромобильности.

Кроме того, это ухудшает экологическую ситуацию и повышает уровень шумового загрязнения.

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, посвящённом исполнению Указа Президента Ильхама Алиева.

Он добавил, что «внедрение зон платного въезда — это международная практика, направленная на решение упомянутых проблем».