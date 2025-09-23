Какой будет погода 24 сентября в Азербайджане?

24 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как передает 1news.az, по информации Национальной службы гидрометеорологии, в течение дня местами возможен кратковременный дождь с грозами. Северо-западный ветер днём сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-17°C, днём - 20-24°C. Атмосферное давление понизится с 766 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет 70-80%.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные ливневые дожди с грозами. Временами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16°C, днём - 20-25°C. В горах ночью ожидается 1-6°C, днём - 7-12°C.