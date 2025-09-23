В Турции арестованы таможенники, продававшие в Telegram секретные данные об оборонке

Суд в Стамбуле арестовал семерых человек по делу о разглашении секретной информации, среди них сотрудники таможни.

Они продавали через соцсети данные об импорте и экспорте, включая продукцию оборонной промышленности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

По данным издания, Антитеррористическое бюро генпрокуратуры Стамбула задержало 10 подозреваемых еще в июне, после того как в Telegram была выявлена группа, где за плату предоставлялся доступ к информации из закрытой системы министерства торговли Турции.

Среди утекших сведений оказались данные о поставках оружия, включая гранатометы и автоматы компании ASELSAN. Эти материалы запрещено передавать третьим лицам без разрешения Минобороны, так как они касаются оборонных контрактов.

Следствие установило, что информация о количестве, весе и типах продукции могла попасть не только к иностранным государствам, но и к террористическим группировкам, что создает угрозу безопасности страны.

У одного из сотрудников таможни обнаружили переводы на сумму 7 тысяч долларов.

В итоге суд арестовал семерых подозреваемых, среди них — работники стамбульской таможни и предприниматели.

Источник: РИА Новости