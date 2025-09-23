Рубио допустил прекращение содействия США в урегулировании российско-украинской войны

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Вашингтон может в какой-то момент прекратить содействовать урегулированию российско-украинского конфликта.

Такую позицию он изложил в интервью телеканалу NBC News.

По словам Рубио, США – «единственное в мире государство, которое действительно имеет возможность говорить с обеими сторонами» конфликта, и «все приветствуют эту роль». «В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль», - заявил он, добавив, что «рано или поздно [США] могут принять решение о введении новых санкций».