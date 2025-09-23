В Украине планируют создать космические войска

Киевские власти до конца текущего года планируют создать космические войска в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на программу деятельности правительства.

Из материала следует, что до 31 декабря 2025 года необходимо обновить структуру сил обороны Украины в связи с созданием космических сил.

«Сформирована правовая и организационная основа для их [космических сил] функционирования», – говорится в тексте.

В статье отмечается, что критерием достижения поставленных целей по вопросу формирования таких войск в следующем году будет считаться 60-процентная готовность космической компоненты украинской армии.