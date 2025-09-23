На одном из заводов «Азерсилах» произошёл несчастный случай
Вчера утром на одном из заводов в городе Ширван, входящих в структуру ЗАО «Азерсилах» при Министерстве оборонной промышленности, произошёл несчастный случай в ходе производственного процесса.
В результате инцидента один из сотрудников получил незначительные травмы.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства оборонной промышленности.
Пострадавшему была оказана первичная медицинская помощь на месте в соответствии с установленными правилами техники безопасности, после чего он был оперативно доставлен в больницу.
В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
