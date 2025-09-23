Трамп заявил о связи парацетамола с аутизмом: без доказательств и с последствиями

Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил с резонансным заявлением о том, что применение парацетамола во время беременности может быть связано с «значительно повышенным риском аутизма».

По его словам, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уведомит врачей о необходимости предупреждать будущих матерей и «настойчиво рекомендовать ограничить использование препарата, за исключением случаев медицинской необходимости».

«Если вы не можете выдержать лихорадку или боль - только тогда принимайте, но лучше перетерпеть», - сказал Трамп, не предоставив никаких научных данных в поддержку своих слов.

Эксперты отмечают, что современные исследования не подтверждают причинно-следственной связи между приёмом парацетамола и развитием аутизма у детей. «Причин аутизма много, но достоверных доказательств, что парацетамол является одной из них, не существует», - заявляют учёные. Парацетамол при этом считается единственным безрецептурным обезболивающим и жаропонижающим средством, которое можно использовать во время беременности. Другие препараты, например ибупрофен или аспирин, могут повышать риск серьёзных осложнений.

FDA подтвердило, что начало процесс пересмотра информации о безопасности препаратов с парацетамолом и направило врачам письмо с напоминанием: решение о приёме лекарства остаётся за родителями и лечащим врачом. Агентство подчеркнуло, что связь между парацетамолом и аутизмом в научной литературе описывалась, но доказательств причинно-следственной зависимости нет.

Тем не менее, производитель парацетамола, компания Kenvue, резко раскритиковал заявление президента. «Мы категорически не согласны с утверждением, что парацетамол вызывает аутизм, и глубоко обеспокоены рисками для здоровья и путаницей, которую это создаёт для будущих матерей», - говорится в официальном сообщении компании.

Кроме этого, фонд науки об аутизме назвал выступление Трампа «опасным и шокирующим». «Не было представлено никаких новых данных или исследований. Президент говорил о том, что он думает и чувствует, но не о науке. Это возвращает нас в те времена, когда матерей обвиняли в аутизме их детей», - заявила глава организации Элисон Сингер.

Ко всему этому, Трамп высказался за перенос вакцинации новорождённых против гепатита B с рождения на 12 лет и призвал «ограничить вакцинацию детей», вновь не приведя никаких научных обоснований.

едицинское сообщество предупреждает, что подобные инициативы могут подорвать общественное здоровье: массовая вакцинация против гепатита B уже практически ликвидировала риск распространения этой опасной инфекции.

На данный момент ни одно профильное агентство или ведущий научный центр не подтвердили слова президента, а эксперты призывают будущих матерей не отказываться от лечения и консультироваться с врачами, а не политиками.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова