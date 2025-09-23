Исламофобская волна во Франции: у мечетей Парижа находят отрубленные свиные головы

Францию потрясла новая волна исламафобских нападений: у девяти мечетей в Париже и его пригородах обнаружены отрубленные свиные головы.

Одним из самых шокирующих случаев стало происшествие у мечети Жавель, расположенной всего в нескольких километрах от Эйфелевой башни. Здесь у входа была найдена свиная голова, залитая кровью, с надписью: «Макрон», выполненной синими чернилами.

Мечеть Жавель служит местом молитвы для многокультурной мусульманской общины – с ливанскими, алжирскими, иранскими и другими корнями. По словам прихожан, район всегда отличался мирным сосуществованием, и происшествие вызвало глубокий шок среди верующих. Парижская полиция прибыла на место вскоре после инцидента и подтвердила, что ситуация не единична. Так, всего зафиксировано девять случаев обнаружения свиных голос у порогов мечетей столицы и окрестностей.

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил на пресс-конференции, что следствие рассматривает эти действия как возможный акт иностранного вмешательства. «Нельзя не провести параллели с предыдущими случаями, которые, как было доказано, являлись актами внешнего воздействия», — подчеркнул Нуньес.

По данным МВД Франции, только за первые пять месяцев 2025 года в стране зафиксировано 145 исламофобских преступлений, что на 75% больше, чем за тот же период прошлого года. Среди них также числятся угрозы, попытки поджогов и даже убийства.

Ситуацию усугубляют результаты свежего опроса IFOP, опубликованные газетой Libération: двое из трёх французских мусульман заявили, что за последние пять лет становились жертвами расистского поведения.

Источник: Aljazeera

Джамиля Суджадинова