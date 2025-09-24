Обвал в Бангкоке: гигантская воронка прямо в центре дороги - ФОТО - ВИДЕО

В центре Бангкока внезапно обрушился участок оживлённой магистрали, в результате чего образовалась огромная провальная воронка, нарушившая транспортное сообщение и повредившая городскую инфраструктуру.

По данным властей, жертв нет, однако три автомобиля получили серьёзные повреждения.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что причиной инцидента, по предварительной версии, стало продолжающееся строительство станции метро в этом районе. Он подчеркнул, что специалисты уже работают над укреплением грунта и скорейшей ликвидацией последствий.

На опубликованных видеозаписях видно, как асфальт медленно проседает, разрушая электрические столбы и водопроводные трубы. Водители пытались покинуть опасный участок, пока провал стремительно расширялся и перерезал четырёхполосную дорогу. Один из краёв воронки остановился всего в нескольких метрах от полицейского участка, обнажив подземные коммуникации.

Из соображений безопасности власти временно отключили подачу электроэнергии и воды в близлежащих кварталах, а жителей нескольких домов эвакуировали. Губернатор предупредил, что сильные муссонные дожди, характерные для этого сезона, могут осложнить ремонтные работы и увеличить риски дальнейшего разрушения.

Источник:NBC

Джамиля Суджадинова