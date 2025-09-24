 «Серые кардиналы» и «грязная» нефть: Аднан Ахмедзаде и российский след в атаке на репутацию азербайджанских поставок | 1news.az | Новости
«Серые кардиналы» и «грязная» нефть: Аднан Ахмедзаде и российский след в атаке на репутацию азербайджанских поставок

First News Media15:33 - Сегодня
«Серые кардиналы» и «грязная» нефть: Аднан Ахмедзаде и российский след в атаке на репутацию азербайджанских поставок

В энергетическом пространстве разыгрывается новая партия старой игры, где за красивыми формулировками о «партнерстве» и «надежности» скрываются банальные попытки удержать контроль над рынками и привычные механизмы давления.

Скандал вокруг обнаруженного загрязнения азербайджанской нефти органохлоридными соединениями в этом смысле выглядит не как технический инцидент, а как тщательно выстроенный спектакль, призванный превратить успехи Азербайджана на европейском энергетическом направлении в его «слабое место».

Когда анонимные «эксперты» начинают синхронно говорить о якобы «ненадежности поставок», а подконтрольные определенным кругам информационные сети запускают волны паники, становится ясно, что цель состоит вовсе не в заботе о чистоте топлива, а в банальной грязной геополитической конкуренции, замаскированной под «экологическую бдительность». Ирония заключается в том, что именно та страна, чья нефть в 2019 году прославилась рекордным загрязнением по трубопроводу «Дружба», теперь пытается выступать в роли морализатора, рассказывая Европе о якобы «рисках» азербайджанских поставок.

На фоне усилий ЕС по сокращению зависимости от российского газа и увеличению закупок азербайджанских энергоресурсов подобная кампания выглядит вполне логичной - ведь чем устойчивее Южный газовый коридор, тем меньше у Москвы рычагов давления. Сначала через атаки на инфраструктуру SOCAR в Украине, потом через странные сбои логистики и вбросы о «химозном» качестве Azeri Light, а теперь - через организованную волну публикаций. Наблюдатели отмечают, что это не первый случай, когда Россия, оказавшись в условиях санкций и вытеснения со своих традиционных рынков, прибегает к многоходовым комбинациям в попытках ослабить конкурентов и вернуть себе роль незаменимого поставщика. Так было с газовыми кризисами прежних лет, так выглядит и нынешняя история, только теперь вместо газа - нефть, а вместо прямого перекрытия вентилей - гибридная диверсия с элементами информационной войны.

Особая «жемчужина» этой интриги - фигура Аднана Ахмедзаде, бывшего высокопоставленного сотрудника SOCAR, который долгие годы создавал впечатление успешного управленца, а на деле, как утверждают расследователи, превратил теневую торговлю санкционными ресурсами в личный бизнес-проект. Схемы, обкатанные на иранской нефти, оказались как нельзя «кстати» после начала войны в Украине: поддельные сертификаты, офшорные компании, танкеры с «перекрашенным» сырьем, - все это стало инструментарием, позволившим российской нефти под видом чужого сырья проникать на европейские рынки.

Теперь именно его называют одним из ключевых лиц, подозреваемых в причастности к загрязнению азербайджанской нефти хлоридами. И тут уж трудно притворяться, что он не понимал последствий: человек с многолетним опытом работы в отрасли прекрасно знает, чем грозит даже минимальная примесь хлорида - от повреждения трубопроводов и танкеров до репутационного ущерба для страны.

Удар наносится и по имиджу SOCAR на ключевых направлениях экспорта. Результат говорит сам за себя: падение цены Azeri Light на несколько долларов за баррель вылилось в миллиарды недополученной выручки, а главное - нанесло удар по имиджу Азербайджана как надежного партнера, чего и добивались организаторы.

Тем временем привычные рупоры кремлевских нарративов спешат оформить информационную «рамку» этого скандала. Блогеры, давно зарекомендовавшие себя как «говорящие головы», уже успели объявить произошедшее «предупреждением» Баку и намекнуть, что подобные «инциденты» могут повторяться. То есть нам прямо говорят: саботаж - это не случайность, а системный инструмент давления, и его будут применять до тех пор, пока Европа не вернется к «правильному» выбору поставщика.

Можно только саркастически заметить, что такая «энергетическая дипломатия» больше напоминает поведение криминальной «крыши», чем цивилизованный рынок, но именно так Москва годами использовала газ и нефть - как политическую дубинку, а не как товар. В этом смысле нынешний скандал - лишь новая глава старой истории, где методы остались прежними, а объектом стал Азербайджан.

Очевидно, что столь сложная операция не могла быть делом только одного человека. Совпадение кибератак, ударов по нефтегазовой инфраструктуре в Украине, логистических сбоев, манипуляций качеством и синхронных информационных вбросов указывает на наличие хорошо организованной сети, ресурсы которой выходят далеко за рамки частного бизнеса. Анализ маршрутов распространения новостей, источников и времени появления публикаций выводит все это к центрам влияния за пределами Азербайджана, прежде всего к Москве. Кому как не ей выгоден сложившийся расклад?

Показательно и молчание российских СМИ об аресте Ахмедзаде: поисковые системы странным образом не выдают упоминаний, словно кто-то счел нужным «подчистить» информационное поле.

Но как бы ни старались организаторы скрыть свои мотивы, они уже очевидны: попытка превратить сотрудничество Азербайджана с Европой в его «слабое место» и одновременно сорвать планы диверсификации поставок. Иронично, что чем активнее Европа пытается уйти от энергетической зависимости, тем изощреннее становятся попытки вернуть ее в старую ловушку.

Символично, что довольно влиятельный человек, еще недавно очевидно считавший себя «неприкасаемым», оказался за решеткой.

Теперь он предстает не просто как фигурант уголовного дела, а как наглядный пример того, как частный интерес, переплетенный с внешним влиянием, может превратиться в оружие против собственного государства.

Он долгие годы играл на стыке энергетики, теневых схем и внешних интересов. И его арест стал демонстрацией того, что государство умеет выявлять и пресекать попытки использовать внутренние ресурсы против национальных интересов.

Сегодня, когда следствие шаг за шагом распутывает клубок его связей, становится очевидно, что речь идет не о частной авантюре, а о целой «инфраструктуре давления», где такие фигуры, как Ахмедзаде - лишь обслуживающий персонал чужих стратегий.

Для Азербайджана эта история - подтверждение способности защищать свою репутацию и экономические интересы даже в условиях мощных гибридных атак, а для Европы - напоминание, что за громкими словами о «чистоте» нефти часто скрываются чужие сети, нацеленные на подрыв доверия.

И именно здесь, в жестком разоблачении таких «серых кардиналов» лежит путь к реальной устойчивости энергетического рынка.

Али Мамедов

