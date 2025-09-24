На пересечении путей: Азербайджан в центре стратегии Среднего коридора

В современном мире транспортные маршруты становятся не просто путями сообщения - они превращаются в ключевые инструменты геополитики, энергетической стратегии и экономической интеграции.

От того, куда и как движутся грузы, зависят не только торговые потоки, но и политические балансы, перспективы международного сотрудничества и стабильность регионов.

Таким стратегическим направлением сегодня становится Средний коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Восток и Запад. Уже сегодня он формирует новую архитектуру взаимодействия между Азией и Европой, объединяя десятки государств, экономик и инфраструктурных проектов.

Средний коридор - нечто больше, чем логистика, это - стратегический выбор огромного региона, стремящегося к устойчивому развитию, стабильности, безопасности и сотрудничеству.

Именно об этом говорили участники VI Каспийского бизнес-форума в Нью-Йорке. В этом году эта важная международная платформа, собравшая высокопоставленных политиков, дипломатов, экспертов и бизнес-лидеров, сосредоточена на определении точек роста архитектуры евразийского сотрудничества. Тема форума, организованного Каспийским политическим центром - «Вдоль Среднего коридора: связь, финансы и энергетика» - четко обозначает три ключевых направления трансформации региона.

«Средний коридор – это стратегический проект, охватывающий обширную географию. Этот коридор обеспечивает надежный и безопасный маршрут, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, служит кратчайшим и наиболее оптимальным путем для перевозки грузов из Азии в Европу и в обратном направлении», - так обозначает ключевое значение этого маршрута для будущего евразийской логистики Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы рассматриваем Средний коридор как мощный катализатор регионального экономического роста и интеграции, признавая его ключевым фактором развития инфраструктуры, промышленности и бизнеса, а также укрепления стабильности и процветания во всем регионе», - подчеркнул глава государства в своем обращении к участникам 6-го Каспийского бизнес-форума.

Президент Ильхам Алиев констатировал, что благоприятное географическое положение Азербайджана – прямо на перекрестке двух континентов – позволяет нашей стране играть ключевую роль в вопросах связности: «Сегодня мы с гордостью можем сказать, что благодаря стратегическому видению и неустанным усилиям Азербайджана такой крупный проект, как Средний коридор, обеспечивающий лучшую синергию между Азией и Европой, стал реальностью. Полный ввод в эксплуатацию Среднего коридора стал возможен не только благодаря экономическому потенциалу Азербайджана, но и в результате политической стабильности и безопасности, царящих в нашей стране».

«Мы инвестировали крупные средства в транспортную инфраструктуру вдоль Среднего коридора, в частности, в морской порт, судостроительный завод, железные дороги и другую логистическую инфраструктуру. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Каспийский грузовой флот составляют важнейшую транспортную инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойное функционирование Среднего коридора. В азербайджанском сегменте Среднего коридора ведутся работы по совершенствованию, цифровизации, модернизации инфраструктуры и расширению его пропускной способности», - отметил азербайджанский лидер.

Президент Ильхам Алиев акцентировал внимание на том, что за последние три года объем грузоперевозок по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90%, время транзита грузов значительно сократилось: «Согласно проведенным подсчетам, к 2030 году пропускная способность Среднего коридора увеличится втрое по сравнению с 2021 годом, а время транзита грузов сократится вдвое».

Напомнив о подписании 8 августа в Вашингтоне при свидетельстве Президента США Дональда Трампа совместной декларации между Азербайджаном и Арменией, глава государства отметил, что она заложила основу «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой: «Уверен, что TRIPP, который станет следующим важнейшим сегментом Среднего коридора, будет служить ключевым транспортным звеном, соединяющим Азию и Европу, расширяя транзитные возможности международных грузоперевозок и способствуя процветанию стран региона, а также их интеграции в глобальные цепочки поставок. TRIPP также обладает значительным потенциалом для будущих перевозок энергоресурсов, экспорта электроэнергии, в частности возобновляемой, и прокладки оптоволоконных линий, что позволит превратить регион в международный хаб торговли и цифровых коммуникаций. Азербайджан мобилизовал все усилия для обеспечения скорейшей реализации этого маршрута».

Обращение главы государства участникам форума зачитал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. Выступая на форуме, он отметил, что с завершением армяно-азербайджанского конфликта в регионе установился прочный мир. «Раньше, посещая Вашингтон, я всегда говорил об армяно-азербайджанском конфликте. А теперь я приезжаю в эту столицу с посланием о совершенно новой повестке», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

«Этот конфликт завершился. Пользуясь возможностью, хочу отметить, что мы чрезвычайно благодарны Президенту Трампу и его администрации за то, что они взяли на себя роль лидера и содействовали окончательному разрешению этого конфликта. Сейчас в регионе царит прочный мир», - отметил он.

Коснувшись вопроса развития Среднего коридора, Хикмет Гаджиев отметил, что по ожиданиям, рост грузоперевозок по этому маршруту превысит 50 млн тонн. По его словам, с этой целью Азербайджан вкладывает дополнительные инвестиции. «Грузоперевалочная способность Бакинского порта составляет 25 млн тонн в год, ведутся работы по расширению этих возможностей», – добавил Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что с 2020 года началась реализация проекта железной дороги от Баку до Зангилана и границы с Арменией, который планируется завершить к середине 2026 года: «Также ведутся работы на 42-километровом участке Зангезурского коридора, расположенном на территории Армении. В них участвуют наши партнеры из США. Третий сегмент охватывает Нахчыван. Здесь также вкладываются дополнительные инвестиции, и мы приглашаем к сотрудничеству других международных партнеров, в том числе европейские страны. Главная цель – превратить Южный Кавказ в пространство сотрудничества».

В свою очередь, старший советник заместителя госсекретаря США Калеб Орр обратил внимание на то, что более обширный Каспийский регион, включая Южный Кавказ и Центральную Азию, является чувствительной точка для политической стратегии Соединенных Штатов. Он отметил, что это не краткосрочный, а долгосрочный интерес. «Этот регион представляет для США важный стратегический интерес для инвестиций и развития. Соединенные Штаты инвестируют в регион уже много лет. За последние 30 лет они вложили в него более 30 миллиардов долларов», – добавил официальный представитель Госдепартамента.

По его словам, «историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное при участии Президента США Дональда Трампа, демонстрирует дипломатический аспект, который Трамп придает региону». Он отметил, что это соглашение может принести реальные дивиденды для дела мира. «Это будет очень хорошо для региона и для всех Соединенных Штатов Америки», – добавил Калеб Орр.

Растущая значимость Среднего коридора в глобальной транспортной системе - сегодня это уже не перспектива, а геоэкономическая реальность, подтверждаемая как политическими инициативами, так и международной статистикой. По прогнозам Всемирного банка, к 2030 году объем торговли между Китаем и Евросоюзом вырастет на 30%, причем до 62% от общего объема товаропотока будет направлено на Запад. Это открывает уникальные возможности для стран Среднего коридора - Азербайджана, Грузии и Казахстана, взаимная торговля которых может увеличиться на 37%, в первую очередь за счет роста казахстанского экспорта. Торговля же этих стран с ЕС прибавит порядка 28%. Все это делает Транскаспийский маршрут важным связующим звеном в международной системе мультимодальных перевозок.

Средний коридор, позволяющий доставлять грузы из Азии в Европу - на расстояние в 7 тыс км за 12 дней, сегодня представляет собой устойчивую инфраструктурную основу новой модели экономической интеграции Евразии, объединяющая транспортные, энергетические, финансовые компоненты. Уже сейчас его ежегодная пропускная способность составляет 6 млн тонн, включая 100 000 TEU (условная единица измерения, равная объему стандартного 20-футового морского контейнера). Дальнейшая модернизация инфраструктуры - в том числе в Азербайджане – позволит говорить о двукратном увеличении объемов. Всемирный банк прогнозирует к 2030 году рост контейнерных перевозок до 230 000 TEU, а грузоперевозок - до 11 млн тонн.

Если говорить конкретно об Азербайджане, то почти 90%-й рост с 2022 года грузоперевозок через его территорию по Среднему коридору служит наглядным показателем эффективности транспортной стратегии страны. Цифры говорят сами за себя: в 2024 году объем транзитных перевозок через территорию Азербайджана достиг 14,5 млн тонн, на 8,4% превысив показатель предыдущего года (при этом объем автоперевозок вырос на 11%, железнодорожных - на 6%, воздушных - на 12%). Бакинский международный морской торговый порт, к примеру, уже сейчас способен ежегодно обрабатывать 100 000 контейнеров с перспективой увеличения до 150 000 TEU, а впоследствии – до 500 000 TEU.

Исторически Азербайджан занимал ключевое географическое положение на перекрестке караванных путей, через его земли проходили важнейшие торговые маршруты, связывая Восток с Западом и Север с Югом. Современное переосмысление этого стратегического потенциала превратило Азербайджан в важнейший транзитный хаб международных транспортных потоков. Политика Президента Ильхама Алиева в этом направлении основывается на стратегическом подходе, сочетающем дипломатическое и экономическое взаимодействие со странами-партнерами и реализацию масштабных проектов внутри страны. За последние два десятилетия все это заложило фундамент для развития транспортной инфраструктуры и ее интеграции в глобальные логистические цепочки.

Однако значение Среднего коридора выходит далеко за рамки логистики. Этот маршрут служит точкой пересечения геополитических интересов, энергетических потоков и культурных связей. Недаром его называют стратегическим каналом, связывающим тюркский мир. Взаимодействие и гибкая координация на Среднем коридоре, который объединяет тюркские государства с совокупным ВВП в более $1 трлн, позволят увеличить ежегодную пропускную способность с 5 млн тонн до 10 млн тонн.

Важными этапами институционализации сотрудничества в рамках Среднего коридора стало создание в 2013 году Координационной комиссии по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, учреждение одноименной ассоциации в 2016 году, подписание в 2022 году «дорожной карты» между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Казахстаном. Эти шаги обозначили переход от отдельных инициатив к системному взаимодействию и координации усилий на пути к общим целям.

Географию Среднего коридора дополняет Зангезурский коридор - проект, способный расширить возможности маршрута и придать ему новое стратегическое измерение. Зангезурский коридор станет ключевым звеном не только в рамках Среднего коридора, но и в системе транспортного маршрута Север-Юг, способствуя укреплению устойчивого мира в регионе и усиливая связность логистических сетей. Примечательно, что наряду с транспортной, Зангезурский коридор способен объединять также энергетическую инфраструктуру. Таким образом, Средний коридор, расширяя энергетическую логистику через Азербайджан и Центральную Азию, будет способствовать диверсификации поставок из Каспийского региона в Европу.

Армении этот проект откроет доступ к важнейшим торговым путям, превратит страну в активного участника транзитных процессов и принесет ей ощутимые дивиденды.

Особая роль в проекте принадлежит частному сектору - укрепление его сотрудничества с государственным сектором, вовлечение бизнеса в развитие логистических цепочек существенно повышает эффективность маршрута. Примером может служить грузинский терминал «Поти Транс», открытый в 2025 году при участии азербайджанских, грузинских и казахстанских инвесторов. Его мощность в 80 000 TEU с потенциальным увеличением до 200 000 TEU, делает его одним из важных узлов Среднего коридора. Еще один объект в Грузии – железнодорожный контейнерный и грузовой терминал Tbilisi Dry Port общей площадью 286 000 кв.м интенсифицирует перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Терминал имеет годовой потенциал обработки 100 000 TEU с последующим увеличением до 200 000 TEU. Реконструкция же грузинского участка Баку-Тбилиси-Карс позволит увеличить ежегодную пропускную способность маршрута до 5 млн тонн, а в перспективе - до 10 млн тонн.

Повысить привлекательность и увеличить конкурентоспособность Среднего коридора призвано также строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая сократит сухопутное расстояние между Китаем и Европой на 900 км и ускорит сроки доставки на целую неделю.

Таким образом, Средний коридор перестает быть просто маршрутом - он становится архитектурой нового евразийского порядка - гибкой, диверсифицированной и многомерной. Его развитие требует не только инвестиций в инфраструктуру, но и политической воли, институционального согласования и стратегического мышления. И от того, насколько четко и слаженно будут действовать страны региона, будет зависеть сама конфигурация международной логистики на ближайшие десятилетия.

При подготовке материала использованы сообщения государственного информационного агентства Азертадж.