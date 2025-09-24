 Исхак Дар: Пакистан и Азербайджан привержены укреплению и углублению партнерства - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Исхак Дар: Пакистан и Азербайджан привержены укреплению и углублению партнерства - ФОТО

16:15 - Сегодня
Встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана состоялась в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

«Здорово пообщаться с моим братом и другом министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Пакистан и Азербайджан по-прежнему привержены укреплению и углублению нашего партнерства», - подчеркнул Дар.

