Исхак Дар: Пакистан и Азербайджан привержены укреплению и углублению партнерства - ФОТО

Встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана состоялась в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

«Здорово пообщаться с моим братом и другом министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Пакистан и Азербайджан по-прежнему привержены укреплению и углублению нашего партнерства», - подчеркнул Дар.

Great to catch up with my brother & friend, FM @Bayramov_Jeyhun, on sidelines of #UNGA80.



Pakistan and Azerbaijan remain committed to strengthening and deepening our partnership. pic.twitter.com/NtFOeIfDDI — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) September 24, 2025