Кадровые перестановки в Агентстве продовольственной безопасности

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) произошли кадровые изменения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, так, бывший глава отдела информационного обеспечения и инновационных решений Мансур Пириев был назначен на должность руководителя регионального отделения AQTA по Восточному Зангезуру.

На место Мансура Пириева назначен Илькин Керимов, ранее занимавший пост заместителя руководителя этого же отдела. Заместителем главы отдела и руководителем сектора по связям с общественностью стала Хусния Гасанова.