Как будут сдавать экзамены в вузы в следующем году?

На вступительных экзаменах в высшие учебные заведения в следующем году будет применена модель экзаменов этого года.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Отмечается, что в тестовые блоки будут включены 22 вопроса закрытого типа, 5 вопросов открытого типа (с возможностью кодирования ответа), а также 3 самостоятельных задания с развернутым ответом для I группы специальностей, и по одному тексту, ситуации и источнику с тремя вопросами с развернутым ответом для II, III и IV групп специальностей.