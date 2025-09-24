 Живодер в Баку содрал кожу с кошки | 1news.az | Новости
Общество

Живодер в Баку содрал кожу с кошки

Фаига Мамедова17:51 - Сегодня
Живодер в Баку содрал кожу с кошки

В Бинагадинском районе Баку неизвестный в парке подверг кошку пыткам, содрав с нее кожу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, отмечается, что в 9-м микрорайоне, на территории, называемой «Оливковый сад» (Zeytunlar bağı), неизвестный напал на бездомных кошек и содрал кожу с недавно окотившейся кошки.

«Вчера около 10-11 часов, когда мы покормили животных и уходили, этот неизвестный человек угрожал навредить животным. Мы сказали, что пожалуемся в полицию. А он ответил, что на территории нет камер, доказательств у нас нет. Что мне сделает полиция? Вчера ночью, после того, как мы ушли, этот человек пришёл и, нанеся удары ножом и ножницами, убил кошку, которая спала со своими детенышами, и содрал с нее кожу в форме треугольника», - рассказал любитель животных.

По информации, полученной, Oxu.Az, сотрудники полиции ведут расследование для установления личности этого человека, жестоко обращавшегося с животными, и принятия в отношении него мер в соответствии с законодательством.

- ВИДЕО

