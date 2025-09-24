 Али Асадов встретился с председателем Народной скупщины Сербии - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Али Асадов встретился с председателем Народной скупщины Сербии - ФОТО

First News Media21:20 - Сегодня
Али Асадов встретился с председателем Народной скупщины Сербии - ФОТО

24 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич, находящейся с официальным визитом в нашей стране.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений стратегического партнёрства между Азербайджаном и Сербией.

Отмечалось, что между Азербайджаном и Сербией налажен активный политический диалог, была подчеркнута взаимная поддержка, оказываемая странами друг другу в рамках международных организаций, и в частности в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Также была высоко оценена роль межпарламентского сотрудничества в развитии межгосударственных отношений. Говорилось о том, что между двумя странами ведется плодотворное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских платформ.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой сферах, в «зелёной» энергетике, транспортной, гуманитарной и других областях.

