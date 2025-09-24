Трамп: «Мы положим конец войне в Газе» - ФОТО

В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН состоялся «Саммит по Газе».

В саммите приняли участие лидеры США, Турции, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана.

Выступая на мероприятии, Дональд Трамп заявил: «Мы положим конец войне в Газе. Вместе с уважаемыми мною лидерами мы хотим вернуть Ближний Восток к нормальной жизни».

«Это моя самая важная встреча. Мы провели здесь 32 встречи, но эта особенно важна, потому что мы, возможно, положим конец тому, чему никогда не следовало начинаться», - добавил он.

Президент США также сделал заявление после выхода из здания ООН: «У нас были очень хорошие переговоры по Газе. Это была успешная встреча с крупными игроками региона - за исключением Израиля, но я и с ними буду говорить. Мы будем работать над некоторыми вопросами по Газе, но сегодня у нас была очень хорошая встреча с важными лидерами».

Турецкие медиа обращают внимание на то, что на встрече президенты Трамп и Эрдоган сидели рядом за центральным столом.

По окончании саммита президент Турции заявил, что встреча была очень продуктивной: «Мы завершили очень, очень плодотворную и хорошую встречу».

На вопрос журналиста, доволен ли он встречей, Эрдоган ответил: «Я доволен. Иншаллах, и ее результат будет во благо».

Источник: Haberler