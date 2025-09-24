Баку примет тренировочный лагерь по художественной гимнастике
Европейская гимнастика (EG) объявила о проведении международных тренировочных лагерей по художественной гимнастике.
Сбор для команд по групповым упражнениям состоится 13-19 октября в Баку.
В числе тренеров и экспертов, которые будут вести занятия на Национальной арене гимнастики, заявлены французские специалисты Сара Байон и Анна Баранова.
Ответственной за тренировочный лагерь будет член Техкома по художественной гимнастике EG Евгения Виляева.
Делегации, желающая принять участие в тренировочном лагере в Баку, могут выставить пять гимнасток и трех тренеров.
Что касается сборов для граций, выступающих в личном зачете, то он состоится 20-26 октября в Тбилиси.
