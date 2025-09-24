В Баку при пожаре в доме эвакуированы 44 человека, есть пострадавшие

Во время пожара в многоэтажном жилом доме в Баку 4 человека отравились дымом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом в заявлении для журналистов сообщил старший помощник оперативного дежурного Государственной службы пожарной охраны МЧС, подполковник Эльхан Бедалов.

По его словам, в жилом здании по шахте от подвала до 22-го этажа горела электропроводка:

«Пожар был локализован. В настоящее время работы по тушению огня продолжаются. В ходе пожарно-спасательных работ из здания были эвакуированы 44 жильца, из них 12 - несовершеннолетние. В то же время 4 человека обратились в скорую помощь с жалобами на отравление. Им была оказана первая медицинская помощь.

Причины пожара расследуются. Происшествие произошло в результате короткого замыкания.

Другие квартиры были защищены от огня».