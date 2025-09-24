Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку полностью потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В Баку полностью потушен пожар, произошедший в многоэтажном жилом здании.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что силами министерства был полностью ликвидирован пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе.
09:40
В Баку в многоэтажном здании был быстро локализован пожар, не дав ему распространиться.
09:20
На улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку произошел пожар.
На место происшествия прибыли силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В настоящее время продолжаются работы по тушению огня.
В рамках мер безопасности сотрудниками МЧС проведена эвакуация жителей дома.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
В связи с пожаром в многоэтажном здании на место происшествия также прибыли правоохранители.
В пресс-службе МВД сообщили, что сотрудники полиции принимают все необходимые меры безопасности.
08:48
На улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе Баку вспыхнул пожар в многоэтажке.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, к месту происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время пожарные бригады принимают меры по ликвидации возгорания.