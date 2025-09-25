Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 26 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако вечером в отдельных районах возможен кратковременный дождь с грозой. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит +15…18 °C, днём - +22…26 °C. Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 75-85 %, днём – 60-70 %.

В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков. Однако днём, начиная с северных и западных районов, местами возможен кратковременный дождь с грозой. В отдельных местах осадки могут быть сильными, с градом. Местами возможен туман. Западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит +14…18 °C, днём - +22…27 °C; в горах ночью +3…8 °C, днём - +12…17 °C.