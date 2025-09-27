Они сражались за Родину. В Азербайджане - День памяти шехидов

Герои не умирают - они навсегда остаются в сердце и памяти народа, в его истории.

Сегодня, в пятую годовщину начала Отечественной войны, Азербайджан с глубоким почтением склоняет голову перед бессмертным подвигом шехидов и отмечает День памяти как символ вечной благодарности, гордости и народного единства.

День памяти, отмечаемый 27 сентября в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева – это выражение глубокого уважения к памяти всех шехидов, которые пожертвовали жизнями во имя территориальной целостности нашей страны.

За 44 дня Второй Карабахской войны доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева завоевала Великую Победу, разгромив вражеские силы и положив конец многолетней оккупации родных земель.

Контрнаступательная операция, которую наши Вооруженные силы начали в ответ на очередные грубые военные провокации Армении, вошла в историю Азербайджана под названием «Железный кулак».

Победа военная

«Армения – государство-оккупант, этой оккупации должен быть и будет положен конец. Мы на справедливом пути. Наше дело правое. Мы победим! Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!» - эти слова Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, под руководством которого наша Армия уверенно продвигалась к победе, освобождая родные земли шаг за шагом и приближая историческую справедливость, стали мощным лозунгом, объединившим народ и укрепивший его веру в победу, символом решимости, непоколебимой воли и силы духа.

С первых же часов успешной контрнаступательной операции доблестная Азербайджанская армия разбила в пух и прах миф о «непобедимости» вооруженных сил Армении, прорвав особенно укрепленную переднюю оборонительную линию врага и освободив от оккупации ряд сел в Физулинском и Джебраильском районах, а также важные стратегические высоты, в том числе, вершину Муров в хребте Муровдаг.

«Нам удалось в тот же день прорвать первую линию обороны противника, и после этого все 44 дня мы шли только вперед!» - так охарактеризовал начало исторического наступления Президент Ильхам Алиев.

В последующие дни наша армия освободила на северном фронте стратегически важное село Мадагиз в Тертерском районе, историческое название которого - Суговушан - восстановил Президент Ильхам Алиев. Освобождение Суговушана имело стратегическое значение с точки зрения расположенных там высот, позволяющих контролировать обширную территорию, а также важного водохранилища, переход которого под контроль Азербайджана покончил с водным террором Армении против нашей страны.

В тот же день были освобождены села в Физулинском и Джебраильском районах, в том числе, 4 октября город Джебраил.

9 октября были деоккупированы села в Джебраильском, Физулинском, Тертерском, Ходжавендском районах, в том числе, поселок Гадрут.

14-17 октября Азербайджанская армия освободила еще несколько сел в Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском районах.

17 октября от оккупации был освобожден город Физули, а через день, 18 октября - флаг Азербайджана был водружен над историческим Худаферинским мостом.

19-20 октября были деоккупированы села в Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском и Зангиланском районах, и город Зангилан. С освобождением 22 октября поселка Агбенд Зангиланского района Азербайджан обеспечил полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран.

21-26 октября – освобождены населенные пункты в Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском, Губадлинском районах, и город Губадлы. Это позволило Азербайджанской армии взять под контроль главную магистральную дорогу, которая соединяла Армению с сепаратистами в Карабахе.

28 октября-7 ноября были деоккупированы села в Зангиланском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Ходжалинском, Ходжавендском районах.

…Каждый день азербайджанский народ с непередаваемым волнением ждал обращений Верховного главнокомандующего, надеясь услышать весть об очередной славной победе. А затем - с чувством глубокой гордости и воодушевления - следил за рапортами наших отважных воинов, поднимающих флаг Азербайджана в освобожденных городах.

Венцом триумфального шествия Азербайджанской армии стало освобождение 8 ноября города Шуша.

Шушинская операция, блестяще проведенная победоносной Азербайджанской армией, одной из славных страниц вошла в историю нашей страны. Командование армии приняло смелое решение нанести удар по врагу с неожиданного для него направления. Наши доблестные солдаты и офицеры проложили в густых карабахских лесах новую дорогу в Шушу протяженностью в десятки километров.

Продвигаясь по этой дороге, которую Верховный главнокомандующий впоследствии назовет Дорогой Победы, силы специального назначения Азербайджана, преодолев горы и леса, взбираясь по крутым скалам, неся на плечах раненых боевых товарищей, вошли в город с нескольких направлений.

При огневой поддержке наших военных подразделений в освобожденном от оккупации селе Дашалты, горная пехота Азербайджанской армии сломила последнее сопротивление попавших в засаду армянских солдат.

Вне всякого сомнения, Шушинская операция - одна из самых сложных и стратегически значимых с военной точки зрения – представляя собой верх военного искусства, несет в себе глубокий символизм. Сердце Азербайджана - Шуша занимает особое место в исторической памяти нашего народа. Скорее всего, именно это осознание вдохновляло наших доблестных солдат и офицеров, придавая им силы пробираться сквозь туман и непроходимые леса, раздирать в кровь пальцы, взбираясь по отвесным скалам, и почти голыми руками - в ближнем бою, лицом к лицу, - сокрушить вооруженного до зубов врага.

«Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы возродим тебя!» - очень сложно передать словами те чувства, которые вызвали эти слова Верховного главнокомандующего, те слезы радости вместе с болью потери славных сынов, отдавших жизни за свободу родной земли…

Символичным было и то, что эту радостную весть, которую граждане Азербайджана, азербайджанцы всего мира ждали почти 30 лет, Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев передал народу, придя на Аллею шехидов.

Историческая Шушинская операция стала кульминацией Отечественной войны - переломным моментом, окончательно сломившим силу сопротивления и моральный дух противника, вынудив его к капитуляции. После этого исход войны был уже предопределен.

9 ноября Азербайджанская армия освободила ряд сел в Физулинском, Ходжалинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском и Лачинском районах.

Таким образом, в ходе беспрецедентной в современной военной истории военной операции армянская армия была фактически полностью уничтожена, выведено из строя многомиллиардное вооружение врага.

Победа политическая

Тяжелое поражение на войне вынудило Армению подписать акт о капитуляции.

Согласно подписанному 10 ноября лидерами Азербайджана, России и Армении заявлению о полном прекращении огня и всех военных операций в Карабахе, до 1 декабря 2020 года Азербайджану должны были быть возвращены Кяльбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

20 ноября Азербайджану был возвращен Агдамский район – тем самым, от оккупации были освобождены 73 процента района, в том числе город Агдам.

25 ноября Азербайджану был возвращен Кяльбаджарский район - от оккупации было освобождено 147 населенных пунктов, включая город Кяльбаджар.

1 декабря Азербайджану был возвращен Лачинский район.

Таким образом, за 44 дня контрнаступательной операции «Железный кулак» от оккупации были освобождены 5 городов, 4 поселка и свыше 286 сел.

Боевой опыт и тактика Азербайджана, продемонстрированные в ходе Отечественной войны, сегодня изучаются в ведущих военных академиях мира.

Ярким символом триумфа народа-победителя стал торжественный Парад Победы в Баку.

Тем же, кто не до конца усвоил уроки Второй Карабахской войны, Азербайджанская армия преподала еще один - молниеносной антитеррористической операцией 19-20 сентября 2023 года.

Великая Победа в Отечественной войне, завоеванная ценой крови и жизней героических сыновей нашего народа, стала поворотным моментом в истории и принесла долгожданный мир в наш регион.

Сегодня освобожденные от многолетнего плена земли Карабаха и Восточного Зангезура принимают в свои объятия истинных хозяев. С огромной любовью и заботой они поднимают города и села, строят, созидают и возрождают на родной земле все то, что было безжалостно разрушено и разграблено за годы оккупации.

К родным очагам возвращаются те, кто тридцать лет назад были варварски изгнаны с земли своих отцов и дедов, и вынужденно жили под гнетом статуса «вынужденных переселенцев». Сегодня на древние земли Карабаха и Восточного Зангезура вернулись музыка и поэзия, священный азан и радостные детские голоса. Сегодня сюда вернулась сама жизнь.

«Конечно, сегодня весь мир говорит об Азербайджане. Нет второй такой страны, как Азербайджан, которая так же сражалась, проливала кровь за родную землю, несла потери и победила. Может, когда-нибудь будет, а может, и нет. Нашу победу обеспечили воля нашего народа, привязанность нашего народа к родной земле, наша общая воля, наш боевой дух. Подобно тому, как мы разгромили врага на поле боя, заставили его подписать акт о капитуляции, таким же образом мы проложили путь к миру, чтобы больше никогда не было войны. Мы никогда не хотели войны, и я на протяжении 17 лет вел переговоры с руководителями Армении, пытался убедить их, что если они не покинут нашу землю добровольно, то война неизбежна. Но они считали, что этого не произойдет. Они считали, что великие державы, стоящие за ними силы, которые снабжали их оружием, деньгами, оказывали им политическую поддержку, будут защищать их всякий раз, всегда. Но они не смогли правильно просчитать нашу волю. Хотя я неоднократно говорил им, что они должны добровольно покинуть наши земли. Даже после Второй Карабахской войны, после нашей славной Победы, после освобождения города Шуша я говорил им: в Азербайджане нет места сепаратизму, подчинитесь законам Азербайджана, примите азербайджанское гражданство и живите здесь, никто вам и слова не скажет. Но вновь проявились и военные провокации, и политические провокации, высокомерие и, фактически, негативное отношение к нам. Поэтому антитеррористическая операция 19-20 сентября стала уроком для них и для всех. Военная операция, длившаяся всего несколько часов, положила конец сепаратистам, а те, на кого они возлагали надежды, промолчали. Поскольку никто не мог бы противостоять Азербайджанской армии, никто не мог бы противостоять азербайджанскому народу. Потому что мы правы. Сегодня мы еще раз доказываем здесь свою правоту. Они разрушили наши города и села, а мы строим и созидаем. Весь Карабах, весь Восточный Зангезур – это строительная площадка. Восстановление и строительство за короткое время этих прекрасных домов, создание всей инфраструктуры демонстрируют нашу мощь, наши намерения. Главное, в центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана», - эти слова Президента Ильхама Алиева воплощают в себе Великую Победу и Великое возвращение - ярчайшие символы военной мощи Азербайджана и начала новой эры мира, созидания и процветания.

Всем этим мы обязаны мужественным солдатам и офицерам, тем, кто, не жалея жизни, героически сражался с врагом и проливал кровь за родную землю. Именно благодаря их самоотверженности и безграничной преданности Родине стала возможна наша историческая Победа. Не все они вернулись домой, но светлая память о героях, написавших историю Отечественной войны и Великой Победы, будет вечно жить в сердце благодарного азербайджанского народа.

Их бессмертный подвиг - вечный источник силы и вдохновения для нашего народа, напоминание о том, что бесконечная любовь к Отчизне и несгибаемая воля способны переломить ход истории и проложить путь к мирному будущему родной страны.

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!