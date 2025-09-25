AzTV: Связи с Москвой и преступные миллиарды превратили Аднана Ахмедзаде в пешку в диверсии против Азербайджана - ВИДЕО

Государственное телевидение Азербайджана - AzTV в новостном выпуске от 24 сентября показало сюжет о преступной схеме, в которой фигурирует имя бывшего заместителя руководителя Инвестиционного департамента SOCAR Аднана Ахмедзаде.

В сюжете отмечается, что Аднан Ахмедзаде стал одной из ключевых фигур в махинациях - в которых были задействованы также определенные круги в России - направленных на снижение конкурентоспособности азербайджанской нефти и нанесение экономического и имиджевого и ущерба нашей стране.

Подчеркивается, что тесные связи с Москвой и миллиарды, нажитые преступным путем, превратили Аднана Ахмедзаде в пешку в диверсионной игре против Азербайджана.

Как сообщалось, в отношении Ахмедзаде, обвиняемому в подрыве экономической безопасности и в присвоении в особо крупном размере, суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Представляем сюжет вниманию читателей.