Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Госслужбы спецсвязи и инфобезопасности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «За военные заслуги» военнослужащих Государственной службы специальной связи и информационной безопасности страны.
Текст распоряжения публикован на официальном сайте Президента АР.
За отличие при исполнении служебных обязанностей награждены:
Мамедзаде Кянан Кямиль оглу – полковник-лейтенант
Саныев Халид Бахман оглу – полковник-лейтенант
Шахмалиев Вагиф Шаиг оглу – полковник-лейтенант
Агаев Вюсал Мирзага оглу – капитан
Мовламов Физули Салех оглу – капитан
Мусаев Мирвахид Миралем оглу – капитан
Шалиев Шахин Эльдар оглу – капитан
Алиева Масума Теймур гызы – старший лейтенант.
