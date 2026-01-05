Глава СБУ Василий Малюк написал заявление об уходе

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк написал заявление об отставке с должности, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк проинформировал, что Владимир Зеленский собирается отправить Малюка в отставку. После этого несколько украинских военачальников выразили свое недовольство такими планами.

"По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ", - сообщил Гончаренко в своем телеграм-канале. Он отметил, что исполняющим обязанности главы спецслужбы, скорее всего, будет назначен начальник ее Центра специальных операций генерал Евгений Хмара.

Источник: ТАСС