Азербайджан в ООН: три десятилетия активного участия и глобального лидерства

Членство Азербайджана в ООН стало одной из ключевых вех в новейшей истории страны, символизирующей ее представленность на международной арене в качестве полноправного субъекта глобальной политики.

2 марта 1992 года на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция № 46/230 о приеме Азербайджана в организацию, что стало признанием международным сообществом независимости и суверенитета республики. С этого момента Баку последовательно демонстрирует приверженность целям и принципам Устава ООН, нормам международного права, продвижению устойчивого развития и укреплению глобального мира и безопасности.

Азербайджан сделал ставку на устойчивую активность в институтах ООН, инициативность в многосторонних проектах и конкретные действия в гуманитарной сфере. Эта линия превратила его историю в ООН в последовательное движение от новичка к значимому игроку, формирующему повестку дня.

С первых лет независимости Баку стремился заявлять о себе на высшем уровне. Уже в сентябре 1994 года общенациональный лидер Гейдар Алиев выступил на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи, в октябре 1995 года - на специальном заседании, посвященном 50-летию ООН, а в сентябре 2000 года - на Саммите тысячелетия.

Преемственность этой линии обеспечил Президент Ильхам Алиев, который выступал на общих дебатах Генассамблеи в 2003 году, еще в качестве премьер-министра, а затем в 2004, 2010 и 2017 годах уже будучи главой государства. Даже в условиях пандемии, когда мировая дипломатия перешла в онлайн-формат, Президент Ильхам Алиев обратился к мировому сообществу на 75-й (2020 год) и 76-й (2021 год) сессиях, подчеркивая, что ни глобальный кризис, ни ограничения формата не являются преградой для активной внешней политики. Именно в этих выступлениях периода COVID-19 нашли отражение темы лидерства, солидарности и осознанной ответственности Азербайджана перед слаборазвитыми странами. «С самого начала пандемии Азербайджан принял активные меры как внутри страны, так и на международной арене. Мы открыто говорим о том, что такое «вакцинный национализм» и несправедливое распределение вакцин на глобальном уровне», - подчеркивал Ильхам Алиев.

Азербайджан в ту пору в качестве председателя Движения неприсоединения предоставил финансовую и гуманитарную поддержку более чем 80 странам и бесплатно передал партии вакцин ряду государств. Своим примером он продемонстрировал, что справедливость в доступе к здравоохранению - не частный, а коллективный вопрос. Таким образом, своей реальной повесткой Азербайджан стремился не просто озвучивать собственные достижения, а формулировать общие вызовы и предлагать решения.

Активность страны в системе ООН проявилась и в работе в ключевых органах этой организации.

С 2012-го по 2013 год Азербайджан был непостоянным членом Совета Безопасности, а в мае 2012 года Президент Ильхам Алиев председательствовал на одном из заседаний Совбеза, что стало наглядным свидетельством доверия мирового сообщества к роли Баку в вопросах безопасности.

В октябре 2013 года, в период председательства Азербайджана, состоялось историческое событие: первый в истории Совета Безопасности высокоуровневый форум, посвященный сотрудничеству ООН с Организацией исламского сотрудничества.

Азербайджан неоднократно избирался и в другие структуры ООН: дважды в Экономический и Социальный Совет - в 2003-2005 и 2017-2019 годах, а с начала 2025 года вновь приступил к работе в нем; в 2006-2009 годах страна входила в Совет по правам человека. Такая многогранность участия позволяет Баку не ограничиваться проблемами безопасности, но работать над повестками развития, гуманитарной помощи, климатических изменений и т.д.

Азербайджан проявил себя не только как активный член ООН, но и как площадка для международных форумов Организации. В 2016 году Баку принял Глобальный форум Альянса цивилизаций, а в 2024 году здесь прошла Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Есть мероприятия и на перспективу. В 2026 году в Баку состоится 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13). Активность Азербайджана в этих структурах служит целям укрепления его международного статуса и демонстрации его способности быть эффективной платформой для обмена опытом и выработки решений.

На протяжении всех этих лет Баку выступал инициатором целого ряда резолюций ООН по важнейшим вопросам глобальной повестки. Он внес значительный вклад в мобилизацию международного сообщества в борьбе с пандемией COVID-19, отстаивая принцип справедливого и равного доступа к вакцинам. Азербайджан также проявляет себя как ответственный донор: гуманитарная помощь, направляемая в зоны конфликтов и районы стихийных бедствий, превысила 140 стран.

Особое внимание уделяется Азербайджаном теме пропавших без вести. Проблема ему близка, с ней он знаком не понаслышке, ведь после Первой Карабахской войны около 4 000 его граждан считаются пропавшими без вести. Баку выступает с инициативой, чтобы Генеральная Ассамблея принимала резолюции по этой теме каждые два года, и предложил создание мандата Специального докладчика ООН по пропавшим без вести - шаг, который мог бы повысить глобальное внимание и усилить механизм решения этой крайне чувствительной гуманитарной проблемы.

С точки зрения защиты национальных интересов Азербайджана следует отметить принятие Совбезом ООН в 1993 году четырех резолюций, ставших международным правовым подтверждением справедливости позиции Азербайджанской Республики как стороны, подвергшейся агрессии со стороны Армении. Также Генассамблея ООН приняла две резолюции на тему «Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана».

Увы, на протяжении десятилетий эти резолюции так и оставались на бумаге, хотя история знает случаи, когда вслед за подобными решениями следовали конкретные меры по их выполнению. Но, к сожалению, не в случае с Азербайджаном. Мир оставался слеп и глух к его беде, уклоняясь от своего обязательства призвать к ответу страну-агрессора Армению. В итоге, Азербайджан самостоятельно выполнил требования этих резолюций. Эти пережитые Азербайджаном годы несправедливости продемонстрировали двойные стандарты и пробуксовку международного права, нехватку политической воли и системных инструментов.

Однако именно этот опыт сделал Азербайджан более зрелым и устойчивым игроком на международной арене. Он научился сочетать защиту своих интересов с конструктивной работой в ООН, продвигая инициативы, полезные не только себе, но и всему международному сообществу. Генеральный секретарь ООН 9 августа 2025 года приветствовал достигнутые в Вашингтоне договоренности между Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении с участием Президента США, как важный этап на пути нормализации отношений между двумя государствами. Это признание стало еще одним свидетельством того, что Азербайджан не просто участник, но и инициатор реальных шагов к миру.

Таким образом, тридцатилетний путь Азербайджана в ООН - это путь от молодого независимого государства до влиятельного и ответственного участника глобальной политики. Баку показал, что даже при ограниченных ресурсах можно выстроить репутацию страны, которая не только отстаивает собственный суверенитет и безопасность, но и помогает формировать повестку международного сообщества, предлагая практические решения общих проблем. Эта история служит примером того, как государство, столкнувшееся с несправедливостью, может не озлобиться и замкнуться, а наоборот, стать проводником идей солидарности, устойчивого развития и уважения к международному праву.

Али Мамедов