В двух ресторанах Гаджигабула выявлено содержание диких животных - ФОТО

В целях обеспечения биобезопасности и предотвращения опасных заболеваний, которые могут возникнуть при содержании и демонстрации диких животных и птиц в заведениях общественного питания и на семейных базах отдыха, сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели мониторинг в ресторанах «Гадир Хум» на автодороге Баку-Ширван и «Фадак» в посёлке Пирсаат Гаджигабульского района.

Как сообщает 1news.az, об этом заявило Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ходе мониторинга был установлен вид и количество диких животных и птиц, содержащихся в ресторанах. Субъектам предпринимательства было поручено передать птиц в особо охраняемые природные территории или парки для животных, отвечающие требованиям благополучия животных, а также провести очистку, дезинфекцию и другие ветеринарно-санитарные мероприятия в местах их содержания.

Было отмечено, что в случае невыполнения поручений будут приняты необходимые меры в соответствии с законодательством.