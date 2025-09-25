Лукашенко и Пашинян встретились в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Москве.

Об этом сообщает «Пул Первого»

Президент Беларуси и премьер-министр Армении пожали друг другу руки во время встречи в рамках Глобального атомного форума.

Напомним, Беларусь и Армения отозвали своих послов для консультаций. Пашинян при этом заявил, что пока Лукашенко президент, он никогда не поедет в Беларусь и запретил своим чиновникам посещать эту страну.