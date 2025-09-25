По инициативе Бакинской инициативной группы (БИГ) в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире организации в Нью-Йорке проходит международная конференция под названием "Заморские территории после Бужевальского соглашения: реколонизация или деколонизация?".

Как сообщает Report, в конференции принимают участие лидеры движений за независимость, действующих на заморских территориях Франции - Канакия (Новая Каледония), Гваделупа, Мартиника, Реюньон, Махои-Нуи (Французская Полинезия), Французская Гвиана, а также колониальных территориях Нидерландов, таких как Бонайре, Аруба, Сен-Мартен, международные эксперты по деколонизации, а также представители Международного фронта деколонизации, основанного в Баку.

На конференции будет обсуждаться истинная сущность Бужевальского соглашения, представляемого Францией как гарантия "стабильности и общего будущего", условия этого соглашения будут сопоставлены с соглашениями Матиньон и Нумеа, которые должны были привести Новую Каледонию к независимости.

На мероприятии представители народа канаков представят широкой общественности причины, по которым они отвергли Бужевальское соглашение.

На конференции особое внимание будет уделено будущему Канакии и других заморских территорий в период после Бужеваля, а также невыполнению Францией обязательств перед ООН на протяжении многих лет. Кроме того, будут рассмотрены пути перехода к подлинному процессу деколонизации и совместные действия, необходимые для этого.

Ожидается, что по окончании конференции будет принято совместное заявление. После