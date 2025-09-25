Глава МИД Азербайджана принял участие в мероприятии, организованном госсекретарем США - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Марко Рубио в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Было отмечено, что участие Азербайджана в этом важном мероприятии отражает приверженность и признание страны в качестве надежного партнера в деле развития сотрудничества и укрепления регионального мира и безопасности.