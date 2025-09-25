Очередные делегации прибыли в Азербайджан для участия в III Играх стран СНГ - ФОТО

Делегации, которые примут участие в III Играх стран СНГ, продолжают прибывать в Азербайджан.

Как передает 1news.az, сегодня ночью группа спортсменов из Беларуси, Узбекистана и Таджикистана приземлились в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Они будут выступать в таких видах спорта, как футбол, плавание, бокс, тхэквондо, волейбол и самбо.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретили представители Организационного комитета III Игр стран СНГ и журналисты.

После приземления в Баку спортсмены сразу отправились в города, где будут проходить соревнования.

Напомним, III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе.