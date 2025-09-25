Дорожная полиция призывает водителей не сигналить без необходимости

Обеспечение общественного порядка, спокойной жизни людей и безопасности дорожного движения в городской среде возлагает ответственность на каждого участника движения.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции, в котором подчеркивается следующее: «Недопустимо слушать громкую музыку в транспортных средствах, безосновательно использовать звуковые сигналы, а также создавать шум при управлении автомобилем на высокой скорости в жилых зонах с плотным населением, вокруг школ и больниц. Подобные действия не только негативно влияют на дисциплину дорожного движения, но и вызывают замешательство и напряжённость среди водителей и пешеходов, нарушают общественный порядок и многократно увеличивают риск аварий».

Подчеркивается, что согласно требованиям законодательства, использование звукового сигнала допускается только в случаях особой необходимости - для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, а также при наличии прямой угрозы жизни и здоровью человека.

«Соблюдение правил, дисциплинированное поведение и уважение принципов взаимного отношения играют важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Безответственные действия водителей не только создают беспокойство в общественной среде, но и повышают вероятность аварий, подвергая риску жизнь и здоровье людей», - отмечается в обращении.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз доводит до сведения всех водителей, что при управлении транспортными средствами необходимо воздерживаться от действий, вызывающих шум, соблюдать требования законодательства и относиться с уважением к правилам дорожного движения.