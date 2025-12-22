Путин встретился с Пашиняном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают российские СМИ.

Встреча состоялась в рамках визита Пашиняна в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальном саммите глав государств СНГ.

Предыдущая встреча лидеров России и Армении состоялась 26 сентября в Москве. Пашинян находился в Москве для участия в Глобальном атомном форуме.