Перед вылетом из Екатеринбурга в самолете умер пассажир

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, пассажиру рейса Azur Air стало плохо во время подготовки самолета к вылету в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", прибывшим на борт медикам не удалось его спасти.

"При подготовке к вылету рейса ZF-839 у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. На борт воздушного судна оперативно прибыла медицинская бригада, однако спасти пассажира не удалось".

В авиакомпании уточнили, что рейс был задержан для проведения необходимых процедур.

Пассажирам в период ожидания были предоставлены услуги согласно требованиям федеральных авиационных правил.

Источник: Report